В СКУ привітали Епіфанія з річницею інтронізації та запевнили у підтримці ПЦУ в світі

Свiтовий конґрес українців (СКУ) і світова українська діаспора привітали митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія з нагоди річниці його інтронізації та дня народження.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З найщирішими побажаннями міцного здоров’я та сил у віданному служінні Богу і Православній Церкві України. Запевняємо, СКУ буде продовжувати підтримку Православної Церкви України та її вірян, українців по всьому світі», - зазначаєтся у вітанні.

Я повідомляв Укрінформ, 3 лютого відзначили другу річницю інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.

3 лютого 2019 року, у Софії Київській, під час божественної літургії пройшла церемонія інтронізації предстоятеля автокефальної помісної православної церкви в Україні Епіфанія. Церемонія інтронізації завершила усі процедури, які утверджували автокефалію УПЦ.

Як відомо, 15 грудня 2018 року, у Софії Київській, пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Саму церемонію інтронізації провели представник Вселенського патріархату митрополит Галльський Еммануїл, колишній предстоятель УАПЦ митрополит Макарій та митрополит Вінницький Симеон.

Епіфанію піднесли ознаки предстоятельського сану: хрест підніс митрополит Черкаський та Чигиринський Іоан; панагію (невеликий образ Богоматері) - митрополит Юрій (Каліщук), який очолює Українську православну церкву в Канаді; другу панагію - митрополит Антоній (Щербан), який є предстоятелем Української православної церкви в США. Після облачення в ці церковні символи митрополит Епіфаній став повноцінним предстоятелем помісної Православної церкви України.