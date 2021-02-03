В Австралії й Україні вшанували пам’ять першого єпарха Мельбурнської єпархії УГКЦ Івана Прашка

В австралійському Мельбурні відбулася панахида з нагоди 20-річчя смерті першого єпарха Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла (УГКЦ) Івана Прашка.

Про це повідомив співголова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Катедральна Парафія св. Верх.ап Петра і Павла в Мельбурні молитовно вшанувала 20-ту річницю смерти першого єпарха УГКЦ сл. пам. Івана Прашка – відбулася Панахида під проводом Петра Стасюка», - повідомив Романів.

Він також поінформував, що в рідному місті Прашка Збаражі (Тернопільська обл.) єпарх УГКЦ в Австралії Микола Бичок відправив Літургію та Панахиду.

Архиєрейська Божественна Літургія в Збаражі відбулася 31 січня, повідомив Інформаційний ресурс УКГЦ. Нагадується, що 28 січня 2021 року минуло 20 років з дня смерті першого єпископа Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла владики Івана Прашка.

У своїй проповіді Бичок підкреслив, що владика Іван став «наріжним каменем» для нашої Церкви в далекій Австралії, і зауважив, що «віра допомогла владиці Івану згуртувати розкинений український народ у велику єпархію».

Також єпарх Мельнбурнський поділився, що перед Літургією мав зустріч з племінником владики Івана Дмитром Бутирем, який показав багато фотографій і листів до Івана Прашка від людей з Сибіру, Казахстану тощо, адже Іван Прашко дуже допомагав людям.

Після Архиєрейської Літургії відбулася панахида за упокій душі блаженної пам’яті владики Івана Прашка. Відтак на могилі батьків владики Івана владика Микола разом із присутнім духовенством освятили пам’ятник блаженної пам’яті Василя та Марії Прашків.

Цього ж дня в Замковому палаці пройшла урочиста академія із вшанування двадцятої річниці відходу у вічність владики Івана Прашка. На заході відбулося погашення марок і було презентовано альбом, який вміщує іменний конверт з маркою із зображенням «Хреста пам’яті», маркою про Збаразький замок та наліпкою із зображенням владики Івана Прашка. Також відбулася презентація чотирьох календарів із зображеннями владики, 36 марок і презентація книжки «Владика кир Іван Прашко». Як зазначається, завдяки стараннями о. Михайла Бедрія у Збаражі одна з вулиць названа іменем Івана Прашка. Працю свого батька продовжує о. Назарій Бедрій, який популяризує особу славетного сина збаразької землі.

Крім того, згідно з рішенням сесії Збаразької міської ради від 25.09.2001 р., владика Іван Прашко посмертно отримав звання «Почесний громадянин Збаража». У музеї Збаразького замку в одному із залів експонується виставковий фонд, присвячений славетному земляку.

Фото: Mykola Bychok, Stefan Romaniw / Фейсбук