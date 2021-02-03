Кав’ярня, співзасновником якої є українець, змагається за звання найкращої в ОАЕ

Кав’ярня DRVN COFFEE в Абу-Дабі, одним із засновників якої є українець Дмитро Грехов, бере участь у змаганні за звання кращої в ОАЕ.

Про це повідомив кординатор Української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Громадо, мобілізація: DRVN COFFEE, абу-дабівська кав'ярня нашого Дмитра Грехова (Dmitriy Griekhov), наразі трохи поступається в боротьбі за звання кращої кави ОАЕ. Дотискаймо! Оголошення переможця - вже завтра вранці. Голосуйте за 1 секунду тут: https://www.virginradiodubai.com/.../the-kris-fade-shows.../», - запросив Семенов.

«Зробімо українську кав'ярню найкращою в Еміратах!», - заохотив активіст.

У свою чергу, за підтримкою до громади звернувся і сам співзасновник закладу. «Привіт, друзі співвітчизники. Дуже потрібна ваша підтримка! Я один з засновників чудової кав'ярні в Абу-Дабі під назвою DRVN COFFEE, і ми були номіновані на кращу каву в ОAE в програмі Virgin Radio Dubai. Сьогодні останній день голосування і нам дуже потрібна ваша допомога, щоб здобути перемогу разом. Це дуже важливо для нас!», - звернувся Грехов у Фейсбуці.

Він зауважив: «Я буду всім дуже вдячний, і з мене кава».

Виявилося, що в цій кав’ярні місцеві українці бували. «Це та, що на Hidayriyyat? Клас! Я і не знала. Дійсно класне місце!», «Смачна у них кава. А сирна піца взагалі ульот! Треба підтримати», «Тримаємо кулачки! Я проголосувала ще вчора», - пишуть у коментарях.

Станом на 20:40 за Києвом кав’ярня DRVN COFFEE набрала 43% голосів і вийшла на перше місце серед 10 претендентів на перемогу. До розміщення допису про допомогу кав'ярня була на другому місці з 35% голосів.

Як зазначається на сайті Virgin Radio Dubai, де відбувається голосування, програма The Kris Fade Show здійснює пошук найкращих в ОАЕ і потребує в цьому допомоги.

«Цього тижня ми шукаємо найкращу каву. Ми порахували ваші номінації в Інстаграмі Virgin Radio Dubai, і ось 10 найкращих», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, серед претендентів на звання кращої кав’ярні ОАЕ разом з DRVN COFFEE також Starbucks, Cypher Urban Roastery, Breaking Bread, Nightjar Coffee, Caffe Nero, RAW Coffee Company, The Climbing Goat Roastery, Tech Arc, Kava & Chai.

Фото: Укрінформ, Дима Грехов, virginradiodubai.com