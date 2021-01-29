Українська команда перемогла в хакатоні NASA Space Apps Challenge

Українська команда FireWay з Дніпра перемогла у номінації Technology міжнародного хакатону NASA Space Apps Challenge; їхній винахід оцінили як «рішення, яке є прикладом найбільш інноваційного використання технології».

Про це повідомляється на сайті NASA Space Apps Challenge, передає Укрінформ.

Як зазначається, команда представила новий тип універсального коннектора для транспортування рідини, газів та електроенергії. Це дозволить робити дозаправку супутників на орбіті й таким чином продовжити термін їх служби, а компаніям та урядам - заощаджувати гроші на розробці та запуску замінників, зазначається в описі проєкту.

Як розповідається, середня вартість побудови супутника зв'язку складає близько 300 млн доларів, запуску - близько 100 млн доларів, він працює приблизно 15 років. Коли паливо закінчується, супутник не в змозі утримуватись на орбіті, він починає дрейфувати, втрачає зв'язок і вже не приносить користі.

Заправка ж дозволить продовжити життєвий цикл супутника та заощадити кошти.

Винаіхд FireWay дає змогу проводити дозаправку як рдкими, так і газовими видами палива.

Крім того, заправна станція також може бути використана для взаємозв'язку модулів космічних станцій або зібраних на орбітах космічних кораблів. Універсальний коннектор в майбутньому може використовуватися для міжпланетних заправних станцій та сприятиме процесам колонізації Сонячної системи.

Як зазначається, до української команди переможців входять інженери, астрофізики та розробники – Роман Малькевич, Олена Компанієць, Іван Гришко, Максим Копицько, Дмитро Іваннік та Кирило Андрієць.

Детальніше про коннектор розповідає у відео Олена Компанієць.

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Фото: gorod.dp.ua, Roman Malkevych

Відео: Maksym Kopystko