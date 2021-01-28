Космічний стартап українки допомагає годувати весь світ

Українка Анастасія Волкова заснувала в Австралії стартап Flurosat, який допомагає фермерам у всьому світі вирощувати кращий урожай - для цього використовують супутникові дані і штучний інтелект.

В інтерв'ю ВВС News Україна Волкова розповіла, чому вирішила почати бізнес в Австралії, як супутники допомагають рости горіхам і чи працюватимуть її технології на українських полях, передає Укрінформ.

Як зазначається, десятки країн, тисячі фермерів і мільйони гектарів землі - ось де працюють технології, які розробила українка, яка «придумала, як зв’язати космос і фермерів».

«Як краще вирощувати мигдаль в Каліфорнії чи цитруси в Бразилії? Анастасія Волкова знає відповіді на ці питання», - розповідається про винахідницю.

За словами засновниці стартапу Flurosat, супутникові дані дають змогу бачити ферми і отримувати більше інформації, ніж якщо ти безпосередньо на тих фермах знаходишся.

ВВС включила її у список найбільш впливових та надихаючих жінок 2020 року.

Технологіями Волкової зацікавились на батьківщині. «Ми починаємо розвиватися в Україні. Я говорила з аграріями цього ранку, вчора - майже кожного дня у мене 2-3 дзвінки з крупними аграріями в Україні, які хочть подивитися, як наші технології можуть їм допомогти», - розповіла засновниця Flurosat.

Як повідомлялося, стартап Flurosat надає технологічні послуги аграрному бізнесу в різних країнах світу. Послугами Flurosat станом на кінець 2020 року користувалися понад тисяча компаній з 15 країн світу, зазначалося в публікації ВВС News Україна. Сервіс працює за передплатою та допомагає фермерам отримувати різноманітні дані про стан їхнього врожаю. Зокрема, Flurosat аналізує супутникові знімки полів, фотографії з дронів, застосовує технології штучного інтелекту і на основі отриманої інформації радить фермерам, як краще поводитися із врожаєм. Користувач, приміром, може отримати підказки та рекомендації щодо поливу, використання добрив, потенційної дохідності його поля тощо. Система дозволяє виявити потенційні проблеми із врожаєм задовго до того, як вони стануть помітні неозброєним оком, запевняють у Flurosat. «Ми даємо фермерам рекомендації - кажемо, наприклад, що ось у цій частині поля рослини зневоднені. А на іншій - виснажені і потребують добрив», - пояснювала засновниця Flurosat в одному зі своїх інтерв'ю. Як зазначається в публікації, влітку 2020 року видання MIT Technology Review (журнал, що видається Массачусетським інститутом технологій, одним із найпрестижніших технічних вишів світу - ред.) включив Волкову до списку новаторів віком до 35 років. Flurosat частково створюється в Україні - тут працює команда розробників проєкту. Волкова народилася в Запоріжжі. Здобула вищу освіту в Національному авіаційному університеті у Києві, згодом отримала ступінь магістра в Варшавському технологічному університеті, а у 2015 році переїхала до Австралії, щоб займатися наукою. У 2018 році вона захистила докторську дисертацію в місцевому Сіднейському університеті. Живе та працює в США й Австралії. В Україну приїздить до мами.

Фото: FLUROSAT

Відео: BBC News Україна (відео Діани Куришко)