У Канаді закликали українців вказувати правдиву інформацію у візових заявах

Україна поки не відповідає критеріям уряду Канади стосовно запровадження безвізового режиму; для їх досягнення передусім треба зменшити кількість відмов у візах, які трапляються, у тому числі, через надання неправдивої інформації.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла президентка Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій.

«Уряд Канади має свої критерії для лібералізації візового режиму, й Україна їм поки що не відповідає. Для їх досягнення передусім треба зменшити кількість відмов у візах, які зараз отримують близько 30% українських заявників», - сказала Хичій.

За її словами, вагомою причиною відмов може бути надання заявниками неправдивої інформації. «Причини цих відмов слід розглядати окремо, але колишній посол Канади в Україні Роман Ващук не раз закликав людей бути чесними при поданні візових заяв. Не треба їх прикрашати й щось додумувати. Якщо ти – таксист, то не кажи, що працюєш президентом транспортної компанії. Неправдиві заяви одразу отримують відмову», - зазначила президентка КУК.

Як повідомлялося, уряди Канади та України підписали 27 січня лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.