Україна та Канада створюють робочу групу задля діалогу з питань мобільності

Україна та Канада створюють робочу групу задля реагування на світові міграційні виклики та подальшого діалогу з питань мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, відповідного листа про наміри підписали від імені очолюваних відомств міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно.

“Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади", - заявив Кулеба.

Як сказав Аваков, започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства і сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.

Читайте також: Кулеба привітав Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телефонній розмові з віцепрем’єром - міністром фінансів Канади Христею Фріланд наголосив, що Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму з Канадою та розширенні зони вільної торгівлі між країнами.