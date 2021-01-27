Сьогодні – 106 років від дня народження відомого мистця Якова Гніздовського

У цей день, 27 січня, народився відомий український американський мистець Яків Гніздовський.

Про це передає Укрінформ з посиланням на Музей української діаспори.

Гніздовський (1915, Пилипче - 1985, Нью-Йорк) - українсько-американський художник, графік, кераміст, мистецтвознавець.

Народився на Тернопільщині в родині дяка, навчався у Львівській духовній семінарії та Варшавській академії мистецтв.

У 1930-х роках мистець працював над графічним оформленням журналів «Новий час» і «Світ дитини». У 1934 році був заарештований за підозрою у політичній діяльності в ОУН.

Під час Другої світової війни Гніздовський емігрував з України, п'ять років провів у німецьких Ді-Пі таборах, а з 1949 року остаточно оселився в США, де дебютував на виставці графіки в Міннеапольському інституті мистецтв. За дереворит «Кущ» йому була присуджена друга нагорода. Після цього художник переїхав до Нью-Йорка, де жив до кінця своїх днів.

У 1954 році Яків отримав американське громадянство, проте не переставав наголошувати на тому, що він - українець.

Про творчі здобутки мистця говорять такі факти: свого часу президент США Джон Кеннеді прикрасив власний робочий кабінет гравюрами Гніздовського «Зимовий пейзаж» і «Соняшник», а його дереворит «Кущ» купила бібліотека Конгресу США у Вашингтоні.

Сьогодні роботи художника зберігаються у колекціях найвідоміших музеїв світу.

Фото: Укрінформ, Музей української діаспори