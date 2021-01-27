У Румунії провели перший круглий стіл з циклу «Українські традиції за кордоном»

Про збереження українських різдвяних традицій українцями різних країн говорили учасники віртуального круглого столу, який відкрив цикл заходів на тему «Українські традиції за кордоном».

Цикл круглих столів на цю тематику організовано під егідою Світового конґресу українців (СКУ); в цих заходах планується участь українських громад різних країн та представників з України, зазначається на сторінці Союзу українців Румунії (СУР) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Перший віртуальний круглий стіл на тему: «Коляда об'єднує. Збереження українських різдвяних традицій українцями різних країн» відбувся 23 січня за ініціативи Конгресу українців Естонії. У заході, зокрема, взяли участь віцепрезидентка Світового конгресу українців у Східній Європі, голова Конгресу українців Естонії Віра Коник, заступниця голови організації СУР у селі Вишівська Долина, вчителька історії Марія Папарига.

У своєму вступному слові Коник зазначила, що основними цілями цих заходів є поговорити про традиції українців різних держав, як вони їх сприймають, зберігають, просувають та передають молодому поколінню, а також про можливість співпраці між українцями різних країн.

Учасники круглого столу обговорили про докладені зусилля для збереження різдвяних традицій, зокрема колядування в українських громадах за кордоном, відмітивши роль сім'ї, а також фольклорних гуртків, які дбають, щоб українські традиції не згасали.

У свою чергу, Папарига передала дружній привіт голови СУР і депутата Румунського Парламенту Миколи-Мирослава Петрецького та розповіла про відзначення «Старої коляди» - звичай, який досі зберігся в українських громадах Марамороського повіту.

Як зазначила Папарига, мова йде про групу чоловіків, зокрема церковних кураторів, які колядують у кожній християнській хаті у супроводі скрипача, а прибуття групи в кожне господарство оголошується трембітарем. Назва «Стара коляда» походить від того, що ця група виконує стародавні колядки.

Учасники круглого столу запропонували на наступних аналогічних заходах обговорити, зокрема, такі теми, як збереження українських народних пісень, Великодні звичаї, а також українські суботні школи за кордоном.

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії