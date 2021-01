У хорватському Ловрані увічнять пам’ять Івана Франка

У хорватському місті Ловрань увічнять пам’ять видатного українського письменника, драматурга, перекладача, науковця, громадського і політичного діяча Івана Франка.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«19 січня 2021 року під час зустрічі посла Василя Кирилича з мером міста Ловран Бояном Сімонічем досягнуто домовленості про увічнення пам'яті Івана Франка у Ловрані, в якому він лікувався 1909 року», - йдеться у дописі.

Як зазначається, увічнення пам’яті Франка заплановане на серпень 2021 року в рамках відзначення 30-ї річниці Незалежності України.

У посольстві також навели спогади сина Франка Андрія, який супроводжував його до Ловрану і зазначив, що «батько повернувся з Ловрану значно здоровішим та активнішим».

Фото: Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia