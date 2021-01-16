У Катовіце стартував телепроєкт, присвячений українській громаді

Телеканал TVP3 Katowice розпочав телепроєкт українською мовою з польськими субтитрами «Далеко від дому», присвячений актуальним проблемам української громади, презентації української культури та традицій.

Про це повідомляється на сторінці Генерального консульства України в Кракові в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, трансляція першого випуску даного медійного проєкту відбулась на телеканалі TVP3 Katowice 07 січня 2021 року і була присвячена роботі генконсульства України в Кракові. Переглянути її можна за посиланням: https://katowice.tvp.pl/51526688/daleko-od-domu.

«Поєднання двох країн та двох націй - це головна мета нової програми на TVP3 Katowice "Далеко від дому". Ми спробуємо допомогти українцям інтегруватися до польського суспільства, щоб вони могли побудувати тут свій другий дім. У цій двомовній програмі ми познайомимо поляків з українською культурою та традиціями, а також покажемо місця, які варто відвідати», - йдеться на сайті телеканалу.

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Як повідомлялося, за даними Головного статистичного управління Польщі, станом на кінець 2019 року в країні перебували понад 1,3 млн громадян України.