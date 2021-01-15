Про легендарних українців у спорті та їхні перемоги розповість оновлений «Спортивний родовід»

Про українців – легенд спорту та їхні переможні історії відтепер можна дізнатися в оновленому онлайн-часописі «Спортивний родовід».

Про це повідомляється на сторінці Свiтового конґресі українців (СКУ) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Місія журналу – збереження історії тіловиховання, спортивного та олімпійського руху як національної пам’яті України», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сайті видання, тут можна знайти цікаву інформацію про історію українського та світового спорту, спорт в діаспорі, видатних українських спортсменів тощо.

«Завдяки журналу «Спортивний родовід» тисячі українців мають чудову нагоду знати історію, щоб здобувати перемогу! Завдяки журналу в кожному куточку світу, де є бодай один українець, знатимуть й передаватимуть свої знання нащадкам для збереження історії українського тіловиховання, спортивного та олімпійського руху як національної пам’яті», - повідомляється на сайті часопису.

«Спортивний родовід» видається щомісяця і поширюється в Україні та закордоном, його гасло: «Історію знаєш – перемогу здобуваєш!», повідомляється на сайті Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ).

Основними рубриками журналу є: Україна, діаспора (УСЦАК, СКУ, СУМ, Пласт, Сокіл, Просвіта та інші громадські та молодіжні інституції закордонного українства) та світ. Як зауважується, у них друкуються унікальні статті на основі першоджерел та невідомих фактів, подій, постатей, про яких інформація публікується вперше.

Партнерами онлайн-журналу є Національний олімпійський комітет України, Комісія НОК України «Закордонне українство», Українська Спортова Централя Америки й Канади, Український музей спорту та Зала слави (США), Спілка української молоді, Центральний державний архів зарубіжної україніки (Україна), Музей української діаспори (Україна), Український музей-архів у Клівленді (США), Українське культурне товариство «Просвіта» (Аргентина), Інститут досліджень української діаспори (Україна), ВГО «Сокіл» (Україна), МГОУ «Четверта хвиля» (Канада), УСВТ «Чорноморська Січ» (США), Товариство історії фізичного виховання і спорту України, Загін «Червона калина» НСУО Пласт, Федерація плавання України, Федерація лижного спорту України, Федерація регбі України.