Стрічка «UKE / ЮКІ - Історія перемог вільних українців» вийшла в онлайн-прокат

Документальна стрічка Володимира Мули «ЮКІ - Історія перемог вільних українців» вийшла в онлайн-прокат.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що фільм можна переглянути на сервісі OLL.TV.

«ЮКІ - Історія перемог вільних українців» - це розповідь про видатних зірок хокею українського походження.

«На кільцях Кубка Стенлі – головного трофею ліги світу NHL – масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України», – каже режисер та продюсер фільму Володимир Мула.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка « UKE / ЮКІ - Історія перемог вільних українців» 3 грудня 2020 року вийшла у кінотеатральний прокат.

Ukrainians, або коротко UKE — саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги NHL: Вейн Грецкі, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Террі Савчук, Джонні Буцик, Руслан Федотенко та багато інших.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.