Міграційну службу Португалії, офіцерів якої звинувачують у вбивстві українця, реструктуризують – Садоха

Службу у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF), трьох співробітників якої звинувачують у вбівстві 40-річного Ігоря Гоменюка в аеропорту Лісабона в березні минулого року, буде реструктуризовано.

Про основні напрямки повідомив у Фейсбуці голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха з посиланням на публікацію у виданні Diário de Notícias.

«Смерть українця Ігора Гоменюка стала причиною реструктуризації функцій в органах внутрішніх справ Португалії. Колишня міграціна служба (SEF) змінюється на Службу іноземців і притулку (SEA) з лише адміністративними функціями. Кримінальні розслідування щодо перетину кордону, нелегальної міграці, трафіку і т.ін. переходять до повноважень судової поліції (PJ) та Національної гвардії (GNR). Продовження дозволів на перебування перейде тепер до повноважень Національного інституту реєстрів (IRN)», - розповів Садоха.

Як уточнив голова Спілки українців у Португалії кореспонденту Укрінформу, у публікації також говориться, що «до другої половини березня Кабінет міністрів Португалії планує вже передати відповідні функції поліції та Національній гвардії».

Також зазначається, що з SEF буде переведено в інші служби 1800 працівників.

«Уся ця реструктуризація буде проводитися під головуванням колишнього керівника Національної гвардії Мігеля Ботельо (Botelho Miguel)», - повідомив Садоха з посиланням на публікацію.

У виданні також зазначається, що основні напрямки реструктуризації SEF представив у четвер міністр внутрішніх справ Португалії Едуардо Кабріта на засіданні Вищої ради з питань внутрішньої безпеки (CSSI) під головуванням прем'єр-міністра Антоніу Кошти.

Як повідомляється у публікації, «з боку присутніх не було заперечень проти проєкту, яким Едуардо Кабріта поділився в CSSI і який фактично відображає те, що передбачалося урядовою програмою: відокремлення поліцейських функцій від адміністративних функцій санкціонування та документування іммігрантів».

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року 40-річного Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, затримали та висунули їм обвинувачення у вбивстві.

Голова SEF Кріштіна Гатоеш 9 грудня подала у відставку на тлі скандалу довкола загибелі українця.

Уряд Португалії проінформував 10 грудня, що португальська держава виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка. Розмір компенсації рада міністрів Португалії доручила визначити уповноваженому з прав людини. Кошти мають бути виплачені родині загиблого українця до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких обвинуватили у його смерті. Суд призначено на початок 2021 року.

У Спілці українців у Португалії компенсацію назвали «справедливим, хоча й запізнілим рішенням».

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Раніше у квітні 2020 року Спілка українців у Португалії звернулася до міністра внутрішніх справ країни Едуардо Кабріти з проханням про об’єктивне розслідування вбивства українця в аеропорту Лісабона, в якому підозрюють працівників міграційної служби.

Українці в Португальській Республіці також заявили, що добиватимуться, аби розслідування вбивства українця було справедливим.

Голова Спілки українців у Португалії зазначив, що очікує на зміни у становищі мігрантів загалом після розголосу справи про вбивство Гоменюка.

За словами Садохи, офіційно в Португалії мають дозвіл на проживання 32 тисячі українців – такі дані місцевої міграційної служби за 2019 рік. Ще 20 тисяч українців, за його словами, мають португальське громадянство.

Фото: sef.pt