Культурний захід і кулінарна виставка в Ясах презентували українські різдвяні традиції

Яська філія Союзу українців Румунії (СУР) провела днями культурний захід «Різдво українців Румунії», відзначивши таким чином Різдво за старим стилем, яке святкують й тамтешні етнічні українці.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, з цієї нагоди була влаштована кулінарна виставка з пісними стравами, які українці мають поставити на стіл на Святвечір. Це кутя, голубці, український борщ, смажена капуста, деруни, рибні страви, грибна підлива, квасоля, вареники, калач, узвар тощо.

До уваги учасників заходу представили фотовиставку, що відображає розмаїття українських традиційних народних звичаїв і обрядів, пов’язаних зі святкуванням Різдва.

Гості також могли послухати гарні українські колядки та переглянути збірку колядок.

На жаль, через коронавірусні обмеження цьогорічний захід не міг бути організований так, як у попередні роки - за участю представників інших нацменшин, організацій та установ, з якими співпрацює Яcька філія СУР, зазначив її голова Віктор Григорчук.

За його словами, «захід відбувся у вузькому колі з дотриманням усіх рекомендацій влади щодо обмеження поширення коронавірусної епідемії».

Фото: Укрінформ, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії