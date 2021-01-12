Різдвяні вітання діаспори показали в Центральному архіві зарубіжної україніки

Центральни державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) запрошує переглянути документальну онлайн-виставку «Різдвяні привітання», підготовлену за документами ЦДАЗУ.

Виставку розміщено на сайті архіву, повідомляється на сторінці партнера ЦДАЗУ – Світової федераціх українських жіночих організацій (СФУЖО) в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, одним з невід'ємних компонентів українського Різдва, разом із колядками, вертепами, кутею тощо, стали, серед іншого, різдвяні поштові листівки, які з'явилися близько двох століть тому і часто зберігаються в родинах.

У Центральному державному архіві зарубіжної україніки також є колекція вітальних поштових листівок до Різдва та Нового року. Вони були передані до архіву представниками української діаспори та дають змогу прослідкувати особливості відзначення релігійних свят у середовищі української громади, розповіла у дописі головна архівістка ЦДАЗУ Надія Лихолоб.

Ю. Крайківський «З Колядою». Листівка. ЦДАЗУ, ф. 18, оп. 1, спр. 4, арк. 27

«Навіть перебуваючи за межами своєї історичної Батьківщини, наші співвітчизники зберігали традиції, звичаї, обряди святкування, що знайшли своє відображення у вітальних листівках, де поєднувалися елементи національної культури з релігійними мотивами», - зазначається у дописі.

Листівка, що надійшла поштою, сприймалася як подарунок художньої мініатюри, її унікальність зумовлювалася ще й тим, що на зворотному боці було особисте звертання, що зберігало тепло рідних чи дружніх рук.

В. Доброліж «Нехай прийде царство Твоє…». Листівка. ЦДАЗУ, ф. 18, оп. 1, спр. 4, арк. 17

Привітання від редакції з Новим Роком і Різдвом, колядка «Бог предвічний», С. Мусійчук «Христос родився», малюнок Різдва Христового. «Новий шлях» (Канада) 5 січня 1939 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3 ін. № 6017-О

Як зазначається, колекція листівок, що зберігається в ЦДАЗУ, цікава ще й тим, що зображені на них сюжети (картини) написані всесвітньо відомими українськими художниками, які творили як в Україні, так і в еміграції. Це, зокрема, Андрусів П., Беднарський В., Денисенко Л., Дмитренко М., Доброліж В., Залуцький В., Крайківський Ю., Кричевська-Росандіч К., Крюків Б., Мазера В., Міхалевич М., Мощинський В., Юренко О. та ін.

В. Доброліж «Різдвяна ніч». Листівка. ЦДАЗУ, ф. 18, оп. 1, спр. 4, арк. 13

М. Михалевич «Поклонімся Рожденному». Листівка. ЦДАЗУ, ф. 18, оп. 1, спр. 4, арк. 39

Зауважується, що протягом усієї історії існування листівка зазнала численних видозмін, але, попри все, залишилася впізнаваною та актуальною до нашого часу.

Завдяки український діаспорі багато традицій святкування Різдва Христового, які знайшли своє продовження на Заході, збереглися і до цього часу. Разом з тим, в радянській Україні святкування Різдва та інших релігійних свят фактично були заборонені, зазначається у дописі. Про Різдво навіть уголос ніхто не наважувався говорити, а особливо у повоєнний період.

Яскравим прикладом цьому є погроми у січні 1972 р., влаштованими КДБ у Львові й Києві: арештовували тих, хто вшановував Різдво. Внаслідок оперативно-розшукових заходів у поле зору КГБ потрапили учасники Різдвяної коляди-1972. Її організаторами була дисидентська молодь зі Львова та Києва, яка чинила виклик політиці викорінення українських національних традицій, атеїстичною пропагандою, забороною відзначення релігійних свят, зокрема Різдва Христового.

«Але, незважаючи на всі репресії, навіть перебуваючи у сталінських тюрмах і таборах, ув'язнені українці пам'ятали про свої народні та релігійні традиції і таємно створювали витвори мистецтва, зокрема і всім відомі декоративні вишиванки-картинки та іконки українських жінок-політв'язнів в СРСР», - йдеться у дописі.

В. Мощинський «Спочив на сіні Бог необнятий». Листівка. ЦДАЗУ, ф. 18, оп. 1, спр. 4, арк. 37

Б. Лепкий «На Святий вечір», малюнок Різдва Христового Рождества Господа нашого Ісуса Христа, уривок з Євангелія св. Матвея. «Вільне слово» (Канада), 5 січня 1974 р. ЦДАЗУ, Бібл. ф. 3, ін. № 6451-О

У ЦДАЗУ висловили сподівання, що й у новому тисячолітті, так званому електронному спілкуванні через Інтернет, українці збережуть традицію своїх пращурів і будуть вітати зі святами близьких та знайомих саме листівками.

Фото: ЦДАЗУ