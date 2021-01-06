Посольство в Португалії зробило заяву щодо складу виборчої колегії української громади

Посольство України в Португалії глибоко занепокоєне відсутністю патріотичних українських організацій у складі виборчої колегії, яка в січні обиратиме представника української громади у Раду з питань міграції при Високому комісаріаті з питань міграції Португалії.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті диппредставництва, передає Укрінформ.

Як зазначається, Високий комісаріат з питань міграції Португалії оприлюднив на офіційному сайті склад виборчої колегії, яка у січні 2021 року обиратиме представника української громади у Раду з питань міграції при Високому комісаріаті з питань міграції Португалії на 2021 - 2023 роки та список кандидатів на вищезазначену посаду.

«З цього приводу Посольство України висловлює глибоке занепокоєння, оскільки до складу діючої виборчої колегії української громади Вищим комісаріатом з питань міграції не включена жодна українська громадська організація, що підтримує територіальну цілісність України, вважає Російську Федерацію країною-агресором та протидіє її провокаціям та пропаганді. Хоча, за інформацією Посольства України в Португальській Республіці, наразі у Португалії діють 14 українських громадських організацій, зареєстрованих відповідно до вимог чинного законодавства Португалії», - йдеться у заяві.

У ній зауважується: «Обрання представника української громади багатонаціональними іммігрантськими організаціями вихідців з республік колишнього СРСР, діяльність яких пов’язана з Російською Федерацією, яка розв’язала проти України неоголошену загарбницьку війну, призведе до неналежного представлення інтересів української громади у Раді з питань міграції при Високому комісаріаті з питань міграції Португалії на 2021 – 2023 роки та нанесення значної шкоди іміджу багаточисленної української громади, що проживає у Португалії».