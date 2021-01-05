Для українців Кіпру вперше призначили священника

Українці – греко-католики Кіпру отримали свого священника: опікуватись ними буде ієромонах Студійського уставу Василь Захарусь.

Про це повідомляє Пасторально-міграційний відділ (ПМВ) УГКЦ, передає Укрінформ.

«З благословення Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, настоятеля студитів о. Йони Максіма та голови ПМВ владики Степана Суса, ієромонах Студійського уставу Василь Захарусь призначений опікуватися українцями греко-католиками на Кіпрі терміном на 2 роки. Відтепер українські громади, засновані у 2016 році, матимуть свого душпастиря», - зазначили у ПМВ УГКЦ.

Отець Василь розповів, що розпочинає своє служіння на Кіпрі з 2 січня і при першій нагоді відслужить святкову Службу Божу.

Священник мешкатиме у Нікосії – одному із двох міст острова, де найбільше сконцентрована українська громада. Також багато українців мешкають у Лімасолі.

Ієромонах раніше неодноразово відвідував Кіпр на свята і надавав духовну опіку нашим вірним. Такі душпастирські візити о. Василь розпочав ще у 2014 році.

«Я неодноразово відвідував острів Кіпр на запрошення наших вірних і за дорученням ПМВ. Я розумію духовні потреби наших громад у цій країні і завжди інформував про них ПМВ. Наші люди там чекають і потребують свого душпастиря, але я не сподівався, що таке служіння запропонують мені. Будучи свідомим тих потреб, я прийняв це доручення очолити наші громади на острові Кіпр», – поділився о. Василь.

Священник розповів, що планує проводити богослужіння у Нікосії і Лімасолі у храмах, які готові надавати українцям мароніти.

Він також висловив бажання відвідати українців у Пафосі і на Північному Кіпрі, дізнатися про духовні потреби українців на острові і по можливості надавати всім необхідну душпастирську опіку.

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У ПМВ нагадали, що першу громаду УГКЦ на Кіпрі заснували у травні 2016 року. Тодішній голова ПМВ владика Йосиф Мілян відслужив першу Літургію. Після цього на прохання голови ПМВ до новостворених на Кіпрі громад час від часу доїжджали священники і надавали душпастирську опіку вірним на Великдень, Різдво Христове та інші великі свята.

Фото: pmv.ugcc.org.ua