Глава УГКЦ привітав українців у світі з Різдвом

Глава і Отець Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав (Шевчук) у своєму Різдвяному посланні привітав українців в усьому світі та попросив, «щоб захисні маски не приглушили спів наших традиційних колядок».

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ, передає Укрінформ.

«Незважаючи на нашу вбогість і неміч, сьогодні всі ми багаті в радості та любові новонародженого Спаса. Із Різдвом Христовим щиро вітаю вас усіх: від Києва до Лондона, від Буенос-Айреса до Мельбурна, від Вінніпега до Зеленого Клину», - зазначив предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав відзначив, наскільки змінилося наше життя від останньої коляди минулого року до першого «Бог предвічний» цьогорічної різдвяної ночі.

Він зауважив: «Упродовж 2020 року всі ми немовби були перенесені в інший світ – світ страху та непевності перед невідомим. Та, незважаючи на обмеження, випробування і людські втрати через пандемію коронавірусу, ми разом, як Церква, у своїх родинах, парафіях, громадах і країнах не перестали бути носіями доброї новини надії, любові та радості».

Глава УГКЦ зауважив, що цьогоріч ми святкуємо Різдво в умовах всесвітнього болю людини, спричиненого пандемією коронавірусу. «Усіх наслідків і облич цієї біди ми ще вповні не збагнули і не усвідомили. Не відомо, які зміни чекають нас у сфері економіки, суспільно-громадського та церковного життя… Але ми вже зрозуміли, що вірус не цікавиться ні нашим місцем проживання, ні нашим достатком чи соціальним статусом. Усі ми однаково перебуваємо в небезпеці захворювання, а новітня загроза вбогості торкає всі закутки світу», – констатував Блаженніший Святослав.

При цьому він зазначив, що усі ми однаково потребуємо такої допомоги і сили, яка виходить за межі людських можливостей і сил. «Тому Різдво Христове є для нас світлом надії та радості серед теперішньої темряви страху і розгубленості, і кожен із нас має бути відкритий для Божої благодаті, яка виливається на нас постійно, навіть у найтяжчі часи», – написав Предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав попросив, щоб захисні маски не приглушили спів наших традиційних колядок: «Святкуймо, хто як може. Оспівуймо народження Спасителя в межах можливого, аби навіть у цій пандемії через нас передавалася найважливіша істина людської історії, що ми не самотні та покинуті, бо “З нами – Бог!”».

Предстоятель УГКЦ щиро привітав із Різдвом Христовим «усіх: хто сьогодні святкує в колі родини і хто тримається на певній відстані від рідних, щоб нікого не наражати на небезпеку, хто має змогу зайти до храму на святкову Службу і хто ще вдома єднається у спільній молитві через соціальні мережі».

Особливо Блаженніший Святослав привітав всіх медичних працівників, «які, незважаючи на реальну небезпеку для себе і своїх близьких, невтомно і жертовно дарують свій час та свої таланти задля здоров’я інших».

«Обіймаю тих, хто страждає від тілесних і душевних ран. Посилаю слово потіхи тим, які цього року втратили рідних і близьких і яким особливо важко в цей Святий вечір сідати до столу. Єднаюся в молитві з тими, хто безстрашно стоїть на фронті та захищає нашу державу і рідний народ, ризикуючи своїм життям не тільки перед загрозою підступних снайперських куль, а й мікроскопічного ворога-вірусу, який наступив на нас і завдає нам додаткового терпіння і тривоги», – запевнив глава УГКЦ.

Фото: Медіаресурс УГКЦ