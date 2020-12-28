Український театр у Швеції проведе різдвяний онлайн-вертеп

Український театр у Швеції «МИ» (Ukrainsk teater VI i Sverige) 9 січня проведе театралізований різдвяний вертеп у онлайн-форматі та шукає бажаючих взяти в ньому участь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ukrainsk teater VI i Sverige на сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що організатори планують провести театралізоване дійство про народження Ісуса Христа з Вифлеємською Зіркою, колядками та віншуваннями за сучасним та спрощеним сценарієм.

Водночас, театрали закликають шанувальників українських традицій та театрального мистецтва взяти участь в цьому вертепі. Учасникам необхідно буде вивчити віршований текст на 4-6 рядків.

"Не виходячи з дому ви матимете можливість перевтілитись в колядників, пастушків, янгола, царя, ірода, чортика, міхоноші", - зазначили у театрі.

Важливим нюансом вертепу стане його проведення в онлайн-форматі через карантинні обмеження, спричинені пандемією COVID-19 у Швеції та в усьому світі.

Український театр в Швеції закликав бажаючих звертатися за додатковою інформацією на електронну пошту teater.vi@gmail.com.

Зазначається, що перша репетиція вертепу пройде 3 січня.

Фото: Український театр у Швеції «МИ»