Швеція вперше «одягнула» маски та посилює карантин

Шведська влада оголосила про низку нових антикоронавірусних заходів, включаючи рекомендацію носити маски для обличчя в громадському транспорті в певний час.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local із посиланням на заяву прем’єр-міністра цієї скандинавської країни Стефана Льовена.

Окрім носіння масок, нові правила знижують ліміт для груп у ресторанах до 4 осіб на групу і забороняють продаж алкоголю після 20:00.

Також буде введено обмеження щодо кількості людей у ​​магазинах, торгових центрах і спортзалах.

«Якщо це не дасть запланованого ефекту, уряд також планує закрити ці підприємства», - підкреслив шведський прем’єр.

Школи для дітей старше 16 років також продовжать онлайн-навчання після Різдва, до 24 січня.

За словами прем’єра Льовена, всі другорядні громадські служби, які знаходяться у підпорядкуванні держави, муніципалітетів і регіонів, будуть негайно закриті і залишаться закритими до 24 січня - в тому числі, басейни, спортивні центри і музеї.

Усім роботодавцям також рекомендується дозволити другорядному персоналу працювати з дому до 24 січня.

Не всі заходи набудуть чинності відразу: так, заборона на продаж алкоголю після 20:00 в барах і ресторанах (поки що заборонено після 22:00) набуде чинності з 24 грудня.

Варто зауважити, що Швеція протягом декількох місяців була однією з небагатьох країн, які не рекомендували носити маски для обличчя поза медичними закладами. І взагалі шведський підхід до протидії коронавірусній пандемії досить вирізнявся на загальноєвропейському тлі своєю м’якістю та відсутністю обов’язкових до виконання жорстких обмежень.

Як відомо, Швеція вже кілька днів поспіль фіксує рекордні показники приросту нових випадків COVID-19. Так, за минулу добу зафіксовано 9654 випадки. Загалом же з початку пандемії в країні виявлено більше 367 тисяч випадків коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 537 853 випадки COVID-19, зокрема 1 673 151 летальний, одужали 53 033 890 осіб.

фото: picture alliance