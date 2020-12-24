Маленькі українці в Румунії заспівали колядки до різдвяних свят

Сучавська філія Союзу українців Румунії у партнерстві з шербівецькою загальноосвітньою школою «Келінешть-Купаренко» в рамках проєкту «На Різдво даруємо українську колядку» навчили учнів цих традиційних українських обрядових пісень зимового циклу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Союзу українців Румунії у Фейсбуці.

Повідомляється, що учасниками проєкту стали вчителі та учні IV-VIII класів, які вивчають українську мову у школі в селі Шербівці, що в повіті Сучава в Румунії.

«За допомогою цього проєкту організатори прагнули активізувати інтерес дітей до української музики із наголосом на українських різдвяних традиціях та звичаях», - йдеться в повідомленні.

Як зазначила координаторка проєкту, вчителька української мови Лоредана Миндрештяну «основними цілями проекту є популяризація культурної та музичної самобутності української меншини в Румунії, надання можливості усвідомити значення Різдва та використання художнього і творчого потенціалу учнів, які вивчають українську мову».

Ініціатива «На Різдво даруємо українську колядку» була впроваджена за фінансової підтримки Союзу українців Румунії та спонсорів.