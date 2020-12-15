В Іспанії випустили марку, присвячену всесвітньо відомому українському художнику Івану Марчуку

В Іспанії випустили марку, присвячену всесвітньо відомому українському художнику Івану Марчуку

Укрінформ
Поштову марку на честь українського живописця, учасника рейтингу 100 геніїв сучасності від британської газети The Daily Telegraph Івана Марчука видали в Іспанії.

Про це повідомляє посольство України в Іспанії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, марку видано з нагоди першої виставки митця в Іспанії, яка відкрилася в листопаді цього року й триватиме по січень 2021 року.

На виставці, яка проходить у мадридському Музеї авангардного мистецтва La Neomudéjar, представлена найбільша за кількістю робіт експозиція Маестро за кордоном.

Як повідомляв Укрінформ, персональна виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука урочисто відкрилася 5 листопада за участі представників міської влади, культурних кіл, ЗМІ Іспанії, української громади Мадридського регіону та посольства України.

В рамках експозиції представлено 184 картини художника.

«Ця виставка єднає життєву траєкторію генія. Його творчість містить в собі вимоги до техніки, яка точно поєднує авангардні традиції 20 століття з абстракцією, що базується на його створенні аж до 21 століття», - йдеться в дописі на Фейсбук-сторінці музею La Neomudéjar.

Марчук має намір продовжити їх демонстрацію в інших містах Іспанії та країн Європи з метою ознайомлення зарубіжних шанувальників живопису з найкращими зразками сучасного українського образотворчого мистецтва.

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Як повідомлялося, до 80-річчя від дня народження Івана Марчука Укрпошта видала поштовий конверт і марку із зображенням картини «Скажи мені правду». 12 травня 2016 р. у присутності митця на Головпоштамті у Києві відбулося урочисте погашення марки.

Фото: Укрінформ, Embajada de Ucrania en el Reino de España

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