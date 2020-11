Виставка в Бангкоку розповідає про українських жінок в мистецтві

Виставка «Українські жінки в сучасному мистецтві» проходить в Бангкокському центрі мистецтва та культури.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ на своїй сторінці в Фейсбуці.

Експозиція поєднує три персональні виставки трьої українок, які працюють у трьох різних напрямках мистецтва. Кожна частина експозиції має свою унікальну історію та стиль.

Перша частина – це роботи Тетяни Черевань, зворушлива історія яких почалася декілька років тому. Щороку мисткиня відвідувала Таїланд, зокрема острів Самуї, і надихалася у своїй творчості красою цієї тропічної країни. Під час свого першого візиту у 2014 році вона натрапила на занедбану картинну галерею місцевого художника, який давно помер. Художниця подружилася з онукою художника і з її дозволу використала деякі непошкоджені й незавершені полотна у своєму проекті «Коло життя». Так мисткиня надала нове життя незавершеним творам тайського художника.

Друга частина виставки — світлини майстерні «Треті півні» Домініки Дикої. Її роботи — це демонстрація краси та багатства української культури через національні костюми з різних регіонів.

Експозиція також включає роботи з фантастичного світу Наталії Колпакової. Вони надруковані на шовку й за допомогою живої фантазії та хорошого почуття гумору перетворюють реальність на справжні шедеври на тканині.

«Ця виставка стала чудовою можливістю розказати жителям Таїланду про Україну як країну з тисячолітньою історією, неймовірною культурою та традиціями», - зазначили в МЗС. Читайте також: У Нідерландах відкрилася виставка п’яти українських художниць

Креативно знайомити тайців з розмаїттям української культури допомагають дипломати посольства України в Таїланді. Цьогорічна виставка - вже шоста масштабна виставка посольства за останні 4 роки, Як зазначається на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Традиційним партнером в організації заходу виступив Бангкокський центр мистецтва та культури, який є найвідвідуванішим культурним центром в країні - приймає близько 2 млн людей щороку.

В посольстві подякували почесному генеральному консулу України в Таїланді Прічі Тіракічпонгу за фінансову підтримку доктору Прічі Тіракічпонгу, команді посольства та активним членам української громади в Королівстві Таїланд.

Фото: Посольство України в Таїланді/Embassy of Ukraine in the Kingdom of Thailand