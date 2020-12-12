Cвітовий конґрес українців та Ukraineinvest підписали меморандум про співпрацю

Cвітовий конґрес українців (СКУ) та Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest підписали 11 грудня Меморандум про співпрацю: це перший документ, який закладає інституційні підвалини для співпраці України та української діаспори в економічній та інвестиційній сфері.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

Підписання Меморандуму відбулося в рамках першої щорічної міжнародної конференції «Україна: інвестиційна гавань у часи змін», організованої UkraineInvest.

Документ має на меті винести на новий рівень співпрацю між Світовим конґресом українців та UkraineInvest для сприяння бізнесовим та інвестиційним процесам в Україні.

Зокрема, у Меморандумі йдеться про підтримку розвитку сучасної інфраструктури ринків капіталу в Україні; сприяння створенню орієнтованих на Україну бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат у всьому світі з метою активізації економічного розвитку та господарської діяльності.

Передбачається також встановлення та активізація мережі знань української діаспори для цілей забезпечення цінних міжнародних зв’язків, надання доступу до нових ідей та навичок в економічній, бізнес та інвестиційній сферах.

До урочистого підписання долучилися президент Світового конґресу українців Павло Ґрод, віцепрезидент СКУ та президент Канадсько-української торгової палати Зенон Потічний, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова, а також директор Комітету СКУ з питань економічного розвитку України та інвестицій (EPIC) Наталія Немилівська.

«Я дуже рада, що сьогодні Cвітовий конґрес українців підписав Меморандум про співпрацю з Офісом із залучення та підтримки інвестицій “UkraineInvest”, який піднімає нашу співпрацю на новий рівень. Це перший у своєму роді документ для СКУ, який закладає інституційні підвалини для співпраці України та української діаспори в економічній та інвестиційній сферах», - наголосила Кошарна.

Вона висловила тверде переконання у тому, що Україна «зможе перетворити економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19, на можливості, прискорити своє зростання і стати ІТ- та виробничим хабом для Європи та інших ринків».

«Ми мобілізуємо наші громади по всьому світу та разом ми будемо продовжувати робити все можливе для сприяння бізнесу та залучення інвестицій в Україну», - наголосила Кошарна, яка також є головою Комітету з питань економічного розвитку та інвестицій (EPIC), який буде спрямовувати та координувати заходи та ініціативи згідно з цим Меморандумом зі сторони СКУ.

У свою чергу, виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач зазначив, що «укладення меморандуму про співпрацю посилить взаємодію UkraineInvest із представниками української діаспори за кордоном, активізує популяризацію України у світі, просуватиме позитивний інвестиційний імідж нашої країни та сприятиме залученню іноземних інвестицій.

Фото: ukrainianworldcongress.org, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців