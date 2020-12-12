Cвітовий конґрес українців та Ukraineinvest підписали меморандум про співпрацю

Cвітовий конґрес українців та Ukraineinvest підписали меморандум про співпрацю

Укрінформ
Cвітовий конґрес українців (СКУ) та Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest підписали 11 грудня Меморандум про співпрацю: це перший документ, який закладає інституційні підвалини для  співпраці України та української діаспори в економічній та інвестиційній сфері.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

Підписання Меморандуму відбулося в рамках першої щорічної міжнародної конференції «Україна: інвестиційна гавань у часи змін», організованої UkraineInvest.

Документ має на меті винести на новий рівень співпрацю між Світовим конґресом українців та UkraineInvest для сприяння бізнесовим та інвестиційним процесам в Україні.

Зокрема, у Меморандумі йдеться про підтримку розвитку сучасної інфраструктури ринків капіталу в Україні; сприяння створенню орієнтованих на Україну бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат у всьому світі з метою активізації економічного розвитку та господарської діяльності.

Передбачається також встановлення та активізація мережі знань української діаспори для цілей забезпечення цінних міжнародних зв’язків, надання доступу до нових ідей та навичок в економічній, бізнес та інвестиційній сферах.

До урочистого підписання долучилися президент Світового конґресу українців Павло Ґрод, віцепрезидент СКУ та президент Канадсько-української торгової палати Зенон Потічний, виконавчий директор СКУ Марія Купріянова, а також директор Комітету СКУ з питань економічного розвитку України та інвестицій (EPIC) Наталія Немилівська.

«Я дуже рада, що сьогодні Cвітовий конґрес українців підписав Меморандум про співпрацю з Офісом із залучення та підтримки інвестицій “UkraineInvest”, який піднімає нашу співпрацю на новий рівень. Це перший у своєму роді документ для СКУ, який закладає інституційні підвалини для  співпраці України та української діаспори в економічній та інвестиційній сферах», - наголосила Кошарна.

Вона висловила тверде переконання у тому, що Україна «зможе перетворити економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19, на можливості, прискорити своє зростання і стати ІТ- та виробничим хабом для Європи та інших ринків».

«Ми мобілізуємо наші громади по всьому світу та разом ми будемо продовжувати робити все можливе для сприяння бізнесу та залучення інвестицій в Україну», - наголосила Кошарна, яка також є головою Комітету з питань економічного розвитку та інвестицій (EPIC), який буде спрямовувати та координувати заходи та ініціативи згідно з цим Меморандумом зі сторони СКУ.

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У свою чергу, виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач зазначив, що  «укладення меморандуму про співпрацю посилить взаємодію UkraineInvest із представниками української діаспори за кордоном, активізує популяризацію України у світі, просуватиме позитивний інвестиційний імідж нашої країни та  сприятиме залученню іноземних інвестицій.

Фото: ukrainianworldcongress.org, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців

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