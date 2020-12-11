Перша конференція від UkraineInvest зібрала понад тисячу учасників із 63 країн - Немчінов

Перша щорічна міжнародна конференція, організована урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», зібрала понад 1 тисячу учасників з 63 країн світу.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, який був присутній на заході, написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

"Узяв участь у міжнародній інвестиційній конференції урядового Офісу залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest "Україна: інвестиційна гавань в часи змін". Захід проводиться онлайн. Він зібрав понад 1000 учасників серед міжнародної бізнес-спільноти з 63 країн світу. Конференція стала інтерактивною платформою для інформування представників міжнародного та українського інвестиційного середовища щодо прогресу реформ і розвитку інвестиційного клімату в Україні протягом 2020 року", - зазначив Немчінов.

Захід розпочався зі звернення Президента України Володимира Зеленського до інвестиційної спільноти. Потім Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував учасникам конференції про те, як у 2020 році уряду довелося працювати у режимі подолання надзвичайних ситуацій та системі постійних викликів. Загалом у конференції беруть участь понад 40 спікерів, серед яких є представники уряду, бізнесу, міжнародних організацій.

Ключові теми: посилення захисту прав інвесторів, стимулювання залучення інвестицій в малий та середній бізнес, перспективи перенесення виробничих потужностей в Україну, посилення комунікації між регіонами та світом, а також успішні кейси інвесторів в Україні.

Під час заходу окреслено стратегічні плани держави на 2021 рік, зокрема пріоритетність Стратегії залучення інвестицій в економіку України.

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Як відзначив Немчінов, залучення інвестицій в економіку України є пріоритетом для уряду на 2021 рік. Офіс із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest посилює свою роль в розвитку діалогу між державою та бізнесом та ініціює ряд заходів, спрямованих на покращення бізнес-клімату, додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, перша щорічна міжнародна конференції, організована UkraineInvest розпочала свою роботу у п`ятницю, 11 грудня, о 10-й год.