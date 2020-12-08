В Португалії на благодійній акції збирають кошти дітям, батьки яких загинули в АТО

Асоціація «Добре серце» в Португалії проводить благодійну акцію «Свято добрих справ і подарунків», метою якої є збір коштів дітям, батьки яких загинули в результаті збройної агресії Росії на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці асоціації в Фейсбуці.

Долучитися до акції можна, придбавши комплект книжечок «У лісі на Різдво» українського художника з Албуфейри Тараса Пановика.

Познайомитися з художником та книгою на українській та португальській мовах можна у відео.

Як зазначається, придбана книжка – «це шанс отримати подарунок дитині в Україні на свято Миколая». «Об'єднуймося, робімо добро дітям-сиротам», - заохочується в дописі.

Повідомляється, що акція триватиме до 10 грудня.

Детальніша інформація - тут.

Фото: Укрінформ, Українська книга в Португалії

Відео: Olga Vintonyak