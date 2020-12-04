Український клуб в Единбурзі пропонує онлайн-уроки з української

В Українському клубі в Единбурзі пропонують усім охочим приєднатися до віртуальних занять з української мови.

Відповідним оголошенням клубу поділилося консульство України в Единбурзі на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Щосереди Олекса Курилюк (Oleksa Kuryluk) люб’язно пропонує свій час для того, аби навчати нашу спільноту української мови. Ці уроки безкоштовні для громади. Ми розпочинаємо з основ. Якщо маєте бажання приєднатися до нас, пишіть на електронну пошту: edinburgh@augb.co.uk», - йдеться в оголошенні.

В клубі висловили вдячність Курилюку за його наполегливу працю та відданість у збереженні традиції викладання української для наступного покоління українців.

Читайте також: У школах Гетеборга українську мову віднині зможуть вивчати як окремий предмет

Фото Євгенія Онищенко