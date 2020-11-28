У школах Гетеборга українську мову віднині зможуть вивчати як окремий предмет

Учні у шведському Гетеборзі отримали можливість вивчати українську мову як окремий предмет.

Як передає Укрінформ, про це написав в Фейсбуці Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь з посиланням на ініціаторку втілення такої ідеї Марію Ковальову, уродженку Херсонщини та випускницю Херсонського державного університету.

«Вітаю українську громаду шведського м. Ґетеборг із відкриттям груп із вивчення рідної мови».

Як розповів Кремінь, Ковальова у своєму листі пояснила, що донедавна українська молодь Швеції опановувала українську мову в недільних школах, які працювали за підтримки нашої громади. Одна з таких - Українська школа «Віночок». Відтепер діти матимуть можливість вивчати українську мову в школі як окремий предмет в шведському м. Ґетеборг.

У листі також більш детально розповідається про можливості для дітей різних національностей у Швеції вивчати рідну мову.

«Справа в тому, що всі діти, які навчаються в школі в Швеції, мають право вивчати свою рідну мову, це положення зафіксоване в шведському мовному законодавстві. За реалізацію цього права відповідальна організація "Мовний центр" (шведською #Språkcentrum). В кожному місті є така організація. Батьки дітей, які вчаться в школі, на початку навчального року пишуть заяву в тій школі, де вчиться дитина, в якій виявляють бажання, щоб їхня дитина поміж інших предметів в школі вивчала і свою рідну мову. Всі подібні заяви передаються в Мовний центр, і вже потім ця організація створює групи та шукає вчителя», - зазначила Ковальова.

Вона зауважила, що для того, щоб відкрити групу викладання рідної мови, має бути набрана мінімальна кількість дітей. У кожному місті є свій мінімум: в Гетеборзі, наприклад, це 5 дітей. Урок рідної мови (шведською modersmål, дослівно перекладається як материнська мова) триває 80 хвилин і проводиться раз на тиждень. Він стоїть у дітей в розкладі серед інших уроків, учні також отримують оцінки за цей предмет, як і за всі інші. Предмет «Рідна мова» не є обов'язковим, а вивчається за бажанням.

«Незважаючи на те, що Ґетеборг - друге за величиною місто Швеції, де проживають сотні українців, в нашому місті українська викладатиметься вперше. І це чудова новина для нас. З початку року я і мої колеги в українській громаді в Гетеборзі та в українській недільній школі «Віночок» в Ґетеборзі проводили активну інформаційну роботу, щоб донести інформацію до батьків, які бажають, щоб їхні діти зберегли свою рідну мову. І нам це вдалося, група набралась», - розповіла Ковальова.

Вона зазначила, що в інших містах Швеції вже давно українська викладається, адже є запит від українців, які там проживають, зокрема в Стокгольмі, це є багаторічна практика. «На щастя, Швеція дає можливість всім, хто тут проживає, вчити рідну мову, робота мовних центрів та вчителів рідної мови фінансуються державою. Крім того, в нашому місті є також українська недільна школа. Це місце де діти мають змогу вчити та практикувати українську мову», - зауважила Ковальова.

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Уповноважений із захисту державної мови зазначив: «Щиро вітаючи українську громаду Швеції, вважаю, що такий позитивний досвід має право бути поширеним і в багатьох інших країнах світу, в яких мешкають українці. Збереження мови, культури, традицій, віри - серед основних цінностей українства світу. Готовий сприяти таким школам і надалі».