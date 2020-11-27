Український переклад книги шведського журналіста про Україну презентували онлайн у Швеції

У Швеції відбулася онлайн-презентація книги шведського автора Пауля Фрігеса «В Україні у дорозі», яка тепер є доступною в українському перекладі.

У заході взяло участь посольство України, повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Це – книга-репортаж про націю, яка знаходиться у пошуках ідентичності та місця в Європі. Пауль Фрігес сідає на поїзд до Львова, щоб обговорити гендерні питання, намагається розібратися в тому, як в країні долають корупцію, а також у пострадянській економіці у величному Києві, зустрічається з еко-активістами у сталеливарному місті Кривий Ріг та блукає слідами Карла XII та Мазепи у Полтаві. А потім відвідує Чорнобиль, який ось-ось перетвориться на Мекку для туризму. Про це та інше Ви тепер зможете прочитати українською мовою!», - йдеться у дописі.

В посольстві привітали автора і подякували неурядовій організації Friedrich Naumann Foundation Ukraine and Belarus разом з видавництвом Silc Förlag за переклад та організацію презентації книги.

Зазначається, що книга «В Україні у дорозі» (I Ukraina på drift) шведською була презентована у червні 2020 року в м. Мальме.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції