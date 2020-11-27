Посольство України закликає українців у Польщі вшанувати пам'ять жертв Голодомору

Українське диппредставництво в Польщі звернулося до українців у польських містах із закликом приєднатися 28 листопада до вшанування жертв Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У четверту суботу листопада вшануймо пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні. Нехай 28 листопада у вікнах наших домівок запаляться свічки, а біля меморіалів жертвам Голодомору у Варшаві, Кракові, Любліні та Гданську замиготять лампадки. Нехай полум’я пам’яті єднає наші родини у молитві і задумі, береже і передає із покоління в покоління пам'ять про одну з наймасштабніших і найжахливіших трагедій в історії людства – Голодомор 1932-33 років - геноцид українського народу», - зазначили в посольстві.

Як відомо, восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 1932-1933 років в Україні загинули мільйони людей. На жаль, страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.

День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада. Цьогоріч він припадає на 28 листопада.

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.

Згідно з даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в РП перебувало приблизно 1,3 млн українців.