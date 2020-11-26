Біля посольства України в Анкарі відкрили виставку про Голодомор

Біля посольства України у Туреччині відкрилася тематична виставка, присвячена Голодомору 1932-33 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«Кінець листопада - це традиційно період, коли жертв голодоморів вшановують як в Україні, так і по всьому світу. У Туреччині в межах жалобних заходів ми розгорнули виставку. Цього року вона біля будівлі посольства в Анкарі, раніше ж була представлена в різних регіонах Туреччини», - розповів Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга.

За його словами, матеріали в експозиції - турецькою мовою. Виставка має на меті поширювати об’єктивну інформацію про цей страшний злочин сталінського режиму.

Виставка в Анкарі, присвячена Голодомору в Україні / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

На своїй сторінці у Фейсбуці дипломат розповів, що за останні чотири роки перекладено турецькою мовою та видано брошуру про Голодомор та дві книги відомих науковців-дослідників Голодомору С.Кульчицького та В.Василенка; у Національній бібліотеці Туреччини проведено конференцію, присвячену Голодомору. У Вселенському Патріархаті в Стамбулі відбуваються поминальні панахиди за жертвами голодоморів.

Цими днями по всій Туреччині у місцях компактного проживання українців відбуваються жалобні заходи, а в суботу українська громада долучиться до акції "Запали свічку".

Як повідомлялося, День пам'яті жертв голодоморів вшановується в Україні у четверту суботу листопада

До 87-ї річниці Голодомору вшанування пам’яті жертв, панахиди, академічні конференції та освітні лекції відбуватимуться на всіх континентах майже у кожній українській громаді по всьому світу. Через спалах коронавірусу багато з них будуть проходити в обмеженому форматі або віртуально і будуть доступні онлайн.