У США помер найстарший сумівець у світі Михайло Фурда

На 101-у році життя відійшов у вічність довголітній провідний член Спілки української молоді (СУМ) друг Михайло Фурда.

Про це повідомляє Світова управа СУМ Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці.

«Відійшовши у вічність 21 листопада 2020 року, в день, коли Спілка української молоді відзначає свято свого Патрона – св. архистратига Михаїла, друг Михайло поповнив лави небесних захисників України. Вічна йому пам'ять та наша молитва», - зазначили в СУМ.

У Спілці української молоді висловлюють співчуття рідним і близьким покійного та водночас дякують «світлої пам’яті другу Михайлу за його присутність в житті організації, жертовну роботу задля розвитку Спілки української молоді та щедрий дар праці, зложений на вівтар служіння Богові та Україні».

«Життя друга Михайла Фурди було наповнене безмежною любов’ю до України, задля якої він жив, боровся і працював», - зазначили в СУМ.

Фурда не дожив кілька днів до свого 101-го дня народження, 27 листопада. Торік, вітаючи ювіляра зі 100-річчям, в СУМ зауважили, що «друг Михайло Фурда є не тільки найстаршим членом осередку СУМ в Нью-Йорку, але й найстаршим членом СУМ у світі!».

Михайло Фурда народився 27 листопада 1919 року в селі Галич на Тернопільщині.

Виховувався у свідомій патріотичній родині. Освіту здобув у Галичі та Перемишлі. У 1937 році вступив у ряди Юнацтва Організації Українських Націоналістів. Під час Другої світової війни оселився у Відні, а згодом - у Мюнхені. Там записується на правничі студії в Українському Вільному Університеті та стає одним із основоположників націоналістичної студентської організації Товариства Української Студіюючої Молоді ім. Миколи Міхновського.

У 1950 році Михайло Фурда залишає Німеччину та оселяється у місті Нью Йорк (США). З перших днів включається в українське суспільно-громадське та політичне життя. Вступає до Організації Оборони Чотирьох Свобод України (ООЧСУ) та Спілки української молоді (СУМ), якій віддає понад шістдесят років жертвенної та сумлінної праці, виховуючи не одне молоде покоління сумівців під гаслом «Бог і Україна».

Спершу стає членом Осередку СУМ ім. ген.-хор.Тараса Чупринки де обирається головою в роках 1956-57. Відтак, протягом 36 років, займає провідні пости в Крайовій Управі - був головою КУ СУМ в Америці у роках 1958-1964, а згодом - головою і членом Крайової контрольної комісії або Крайового товариського суду СУМ.

Водночас Фурда обіймав відповідальні посади у світових органах СУМ – понад 30 років очолював або був членом Контрольної комісії або Товариського суду Центральної Управи СУМ. Був учасником багатьох Світових конґресів СУМ, Крайових з’їздів, учасником та виховником на численних виховно-вишкільних сумівських таборах.

З нагоди 50-ліття СУМ в Америці і 50-річчя відданої праці в рядах Спілки та її розбудови Крайова Управа СУМ в Америці нагородила Фурду почесною грамотою та званням «Визначного члена СУМ».

За його відданість та працю Управа Осередку СУМ в Нью-Йорку надала йому звання «Почесного члена», а Світовий конґрес СУМ за його виховну працю надав йому найвище звання «Виховника IV Ступеня».

Фото: Укрінформ, Ukrainian Youth Association - CYM Global в Фейсбуці