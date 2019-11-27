Найстарший член СУМ у світі Михайло Фурда святкує 100-річчя

Член осередку Спілки української молоді (СУМ) в Нью-Йорку Михайло Фурда, якого називають найстаршим членом СУМ у світі, відзначає 27 листопада свій сторічний ювілей.

Про це повідомляється на сайті СУМ.

"В житті рідко трапляється, що маємо нагоду особисто відзначати соті уродини близької та знайомої нам людини, а ще до того довголітнього і провідного члена Спілки Української Молоді. Тою ж особою є друг Михайло Фурда, який сто років тому, 27-го листопада 1919, народився у селі Галич, на Підгаєччині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що "друг Михайло Фурда є не тільки найстаршим членом осередку СУМ в Нью-Йорку, але й найстаршим членом СУМ у світі!".

Михайло Фурда виховувася він у свідомо-патріотичній родині. У 1937 році молодий Михайло вступає в ряди Юнацтва Організації Українських Націоналістів. Від 1942 року друг Фурда був призначений повітовим виховником Юнацтва ОУН. Як карний член ОУН, крім виховної роботи, задіяний у глибоко законспірованій діяльності Організації.

Під час Другої світової війни, він, як і тисячі молодих українців, був змушений залишити рідні землі та добиратися до Відня, а згодом до Мюнхена, де поновлює свою діяльність в ОУН, записується на правничі студії в Українському Вільному Унівреситеті та стає одним із основоположників націоналістичної студентської організації Товариства Української Студіюючої Молоді ім. Миколи Павлушкова (ТУСМ).

У 1950 році Михайло Фурда залишає Німеччину і поселюється у місті Нью Йорку. З перших днів прибуття він негайно включається в українське суспільно-громадське та політичне життя. Вступає до Організації Оборони Чотирьох Свобод України (ООЧСУ) та Спілки Української Молоді (СУМ), в якій віддає понад шістдесять років жертвенної та сумлінної праці, виховуючи не одне молоде покоління сумівців під гаслом «Бог і Україна». Спершу стає членом Осередку СУМ ім. ген.-хор.Тараса Чупринки де обирається головою в роках 1956-57.

Відтак, протягом 36-ть років, обіймає провідні пости в Крайовій Управі СУМ: був головою КУ СУМ у роках 1958-1964, а в різних роках опісля головою і членом Крайової контрольної комісії або головою і членом Крайового товариського суду СУМ.

З нагоди 50-ліття СУМ в Америці та 50-річчя відданої праці в рядах Спілки та її розбудови Крайова Управа СУМ в Америці нагородила д. Фурду почесною грамотою та званням “Визначного члена СУМ”.

Водночас Фурда обіймав відповідальні посади у світових органах СУМ: понад 30-ть років очолював або був членом Контрольної комісії або Товариського суду Центральної Управи СУМ.

Був учасником багатьох Світових Конґресів СУМ, Крайових З’їздів та учасником та виховником на численних виховно-вишкільних сумівських таборах.

Михайло Фурда разом із іншими визначними сумівцями Америки, як Євген Гановський, Мирослав Шміґель, Корнель Василик, Іван Кобаса, Ярослав Петрик, Микола Бачара, Роман Глушко і Теодор Олещук були ініціяторами, будівничими та керманичами потужної сьогодні Спілки Української Молоді в Америці, яка цього року відзначає 70-річчя свого існування.

Попри поважний вік та стан здоров’я, Михайло Фурда досі цікавиться працею та розвитком улюбленої йому організації СУМ, особливо в Україні та в діаспорі. За його відданість та працю Управа Осередку СУМ в Нью Йорку надала йому звання “Почесного члена”, а Світовий Конґрес СУМ за його виховну працю надав йому найвище звання “Виховника IV Ступеня”.

Крім діяльности в рядах СУМ, д. Михайло Фурда – “Орлик” працює в рядах Організації Українських Націоналістів, де обіймає відповідальні пости в Обласному Проводі ОУН, та вірний своїй організаційній присязі зложеній ще на рідних землях.

Крім цього є активним членом Другого Відділу ООЧСУ в Нью-Йорку, де двократно обирався головою, Українського Конґресового Комітету Америки (УККА) та брав активну участь в громадському житті громади в Нью-Йорку.

Життя Михайла Фурди наповнене безмежною любов’ю до України, до її прагнення до незалежності, а тепер до її утвердження та розбудови. Упродовж останніх кількох років Фурда займається виховно-освітньою та благодійною діяльністю для своїх краян на Україні, зокрема у місті Підгайці. Він висилає до місцевого краєзнавчого музею УПА сотні націоналістичної, наукової та діаспорної літератури для просвіщення місцевого населення та молоді, а зі своїх заощаджень щедро жертвує на національні та церковні цілі.

Фото: vycherpno.ck.ua, cym.org