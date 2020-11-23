В Хорватії відбулася онлайн-презентація книги про Крим
Укрінформ
Посольство України в Хорватії провело 20 листопада онлайн-презентацію книги «Krim kroz povijest» («Крим упродовж століть») хорватською мовою.
Про це повідомляє пресслужба диппредставництва, передає Укрінформ.
Як зазначається, книгу видано професором Загребського університету Євгеном Пащенком спільно з посольством.
У заході взяли участь голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, експерти, представники кафедри україністики Загребського університету, українці Хорватії та Боснії і Герцеговини.
Заважується, що проведена дискусія про Крим та однойменну книгу - третій публічний захід з цієї теми, здійснений посольством.
Фото: croatia.mfa.gov.ua