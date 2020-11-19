Юні українці зі Швеції – серед переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Шевченка

Українські діти, які навчаються в Швеції, здобули нагороди Х-го Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на вебсайті посольства України в Швеції.

«Вітаємо переможців та раді були передати дипломи Міністерства освіти і науки України:

Пєнковій Дарині – диплом І ступеня;

Мудрак Валерії – диплом ІІ ступеня;

Пришлівській Ярині – диплом ІІ ступеня;

Височанській Марті – диплом ІІІ ступеня», - йдеться у повідомленні.

У посольстві побажали призерам подальших успіхів і нових перемог.

Як зазначили в дипустанові, Швеція традиційно бере участь у зазначеному конкурсі, і вже третій рік поспіль учні зі Швеції входять до топ-3 лауреатів у світі.

Фото: Embassy of Ukraine in Sweden / Посольство України в Швеції в Фейсбуці