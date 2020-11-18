В Софії презентували книгу про болгарський перiод життя Михайла Драгоманова

Заступниця голови фундацiї «Мати Україна» Антонiна Якiмова презентувала в посольствi України в Софії свою монографiю «Болгарський перiод життя професора Михайла Драгоманова».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє диппредставництво у Твіттері.

Видання розповідає про роль Драгоманова у встановленні першого болгарського університету; вплив вченого з європейським ім’ям на розвиток болгарської науки кінця ХІХ ст.; зв’язки Драгоманова з болгарськими вченими та становленню українсько-болгарських гуманітарних контактів; внесок вченого у становлення україністичних досліджень у Софійському університеті ім. Климента Охридського, розповідається на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

У книзі також приділено увагу ініціативі створення першого болгарського наукового журналу «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина» і традиціям вшанування пам’яті Драгоманова в Болгарії.

Крім того, було окремо обговорена подальша презентація збірника «Драгоманiвськi студiї» за матеріалами XI-XIV наукових конференцій, які пройшли у Софійському університеті упродовж 2016-2020 рр.

Читайте також: Виставка в Бангкоку розповідає про українських жінок в мистецтві

Як зазначається, посольство висловило глибоку вдячність Якімовій «за копітку працю на ниві дослідження та популяризації українсько-болгарських культурних і наукових контактів».