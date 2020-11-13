Юні українці діаспори – серед переможців міжнародного конкурсу «Україна в барвах слова»

Дванадцять юних українців - 10 з Великої Британії та 2 з Норвегії - увійшли до числа переможців цьогорічного Міжнародного літературного конкурсу «Україна в барвах слова».

Перелік призерів оприлюднив 9 листопада, в День української писемності та мови, один з організаторів конкурсу, Національний музей літератури України, на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Започаткувавши минулого року конкурс як такий, що сприятиме вихованню національно свідомої, патріотичної молоді й активізації її творчого потенціалу, а також популяризації української літератури й утвердженню статусу української мови, ми впевнено можемо сказати, що рухаємося в правильному напрямку до нашої мети! У порівнянні з попереднім роком, кількість учасників зросла втричі, а географічні кордони розширилися далеко за межі материкової України, що підтверджує факт: любов до рідної мови та землі здатна об’єднати українців у всьому світі!», - зазначили в музеї.

Загалом у конкурсі взяли участь понад двісті учасників з України та закордону.

Серед призерів - Артем Котов (2 місце в категорії «Поезія 13-14 років», м. Осло) та Юлія Богдана Клепп (1 місце в категорії «Поезія 15-16 років», м. Осло).

Вони є учнями Української школи «Еллісів» в Осло, Королівство Норвегія, повідомила українська майстриня, викладачка в школі «Еллісів» Ніна Хаґен в Фейсбуці.

До речі, як повідомлося, Ніна Хаґен була визнана однією з найкращих у світі закордонних викладачів української мови: вона посіла друге місце в міжнародному конкурсі «Найкращий учитель української мови за кордоном» 2015-2016 рр. у номінації «Учитель початкової школи». А учні школи «Еллісів» беруть активну участь і здобувають перемоги в різноманітних українських літературних та мовних конкурсах. Читайте також: Освітяни діаспори оголосили конкурс для учнів закордонних шкіл до 150-річчя Лесі Українки

Серед іншого, в Національному музеї літератури України відзначили українську суботню школу Пресвятої Діви Марії з Лондона, з якої на конкурс надійшло 15 робіт, і її директорку Інну Григорович. Про це йдеться у відео на сторінці музею в соцмережі.

Міжнародний літературний конкурс «Україна в барвах слова» проходив 1 липня – 9 листопада 2020 р., зазначається в Положенні про конкурс, розміщеному на сайті Національного музею літератури України.

Організатори - Національний музей літератури України, Національна спілка письменників України, Київська організація Національної спілки письменників України, Товариство зв’язків з українцями за межами України «Україна-Світ».

До участі в творчому змаганні запрошувалися учні й вихованці загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів України та з інших країн віком 10-16 років.

На конкурс приймалися твори українською мовою у двох номінаціях «Проза» та «Поезія». Рекомендовані теми (за бажанням): історія України, краса рідного краю, земля моїх батьків, традиції та культура рідного народу чи вільна тема.

Як зазначається, усі учасники конкурсу отримають дипломи й подарунки від партнерів, а призери та володарі Гран-прі – почесні відзнаки та унікальну можливість опублікувати творчі роботи в спеціальній збірці музею.

Фото: museumlit.org.ua, Nina Hagen