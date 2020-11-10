В посольстві в Киргизстані обговорили співпрацю з українським товариством «Берегиня»

Посол України в Киргизстані Валерій Жовтенко провів зустріч із головою Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» Володимиром Нарозею.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

Під час бесіди «відбулося обговорення низки питань зі співробітництва між посольством та Українським товариством «Берегиня», зокрема щодо запланованих на 2021 рік культурно-гуманітарних проєктів в рамках бюджетної програми з підтримки закордонних українців».

Як повідомлялося, у липні Український народний ансамбль «Барвінок», одни з творчих колективів при Українському товаристві Киргизької Республіки «Берегиня», відзначив 30-річчя. Художнім керівником ансамблю є Володимир Нарозя.

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Фото: kyrgyzstan.mfa.gov.ua