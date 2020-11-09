В Латвії відбулося засідання Координаційної Ради українських діаспорських організацій
Укрінформ
Чергове засідання Координаційної Ради українських діаспорських організацій при посольстві України в Латвії відбулося минулої п’ятниці у Ризі.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Учасники зустрічі, що відбулася в приміщенні посольства і проходила відповідно до передбачених посиленими в Латвії протиепідемічними заходами норм, обговорили актуальні питання та події української громади.
На засіданні обговорили українську програму фестивалю документального кіно Артдокфест, що пройде в Ризі, та плани облаштування Українського скверу в латвійській столиці.
Фото: Олег Кудрін