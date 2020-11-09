В Латвії відбулося засідання Координаційної Ради українських діаспорських організацій

Чергове засідання Координаційної Ради українських діаспорських організацій при посольстві України в Латвії відбулося минулої п’ятниці у Ризі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники зустрічі, що відбулася в приміщенні посольства і проходила відповідно до передбачених посиленими в Латвії протиепідемічними заходами норм, обговорили актуальні питання та події української громади.

Зокрема, під час заходу говорили про співпрацю у рамках культурно-гуманітарних проєктів, обмінялися думками щодо коротко- та довгострокового планування громадської роботи.

На засіданні обговорили українську програму фестивалю документального кіно Артдокфест, що пройде в Ризі, та плани облаштування Українського скверу в латвійській столиці.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко також поінформував присутніх щодо останніх заходів з протистояння проросійським силам і активностям серед української громади Латвії. В межах цього були позбавлені статусу закордонного українця діячі деяких псевдоукраїнських організацій: Ірина Дукулє, Леонід Мухін та Лариса Давиденко, які проводили дії, що суперечать національним інтересам України.

Фото: Олег Кудрін