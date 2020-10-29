Керівника товариства «Світанок» у Лієпах позбавили статусу закордонного українця за антиукраїнську діяльність

Рішенням Національної комісії України з питань закордонних українців від 27 жовтня керівника товариства «Світанок» у латвійському місті Лієпая Ларису Давиденко було позбавлено статусу закордонного українця за діяльність, яка суперечить національним, зокрема, безпековим, інтересам України.

Як передає Укрінформ, про це інформує Посольство України в Латвії.

Як зазначається, дана особа «відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів «руського міру», які стали її глибоким внутрішнім переконанням».

Фото з сайту Посольства України в Латвії

Зокрема 26 липня 2020 року Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у місті Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії, «тобто прославляє збройні сили країни-агресора, які забезпечують окупацію українських територій та вбивства тих українців, які захищають суверенітет та територіальну цілісність України».

У Посольстві зазначили, що це було не перше відвідування Давиденко заходів країни-агресора, які проводяться в Латвії закордонними дипломатичними установами Росії.

Натомість, жодного разу вона, керівник так званого українського товариства міста Лієпая, не відвідувала заходів, організованих посольством України, зокрема пов’язаних з прийомом на реабілітацію українських поранених військовослужбовців, колишніх політв’язнів Кремля тощо.

Таким чином, посвідчення закордонного українця Давиденко на підставі якого, вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії.

Про рішення Національної комісії щодо позбавлення Давиденко статусу закордонного українця повідомлено компетентні органи України, зокрема Державну прикордонну службу України.

Посольство України звертає увагу усіх українців та закликає не бути байдужими до проявів антиукраїнської діяльності, коли деякі особи, прикриваючись своїм статусом та ім’ям нібито української організації насправді проводять антиукраїнську діяльність, потураючи та підтримуючи країну-агресора РФ.

«Запевняємо, що Українська держава й надалі вживатиме адекватних заходів з метою недопущення проявів антиукраїнської діяльності, направленої на дестабілізацію ситуації серед свідомих, патріотично налаштованих українців Латвії», - наголосили в українському диппредставництві.