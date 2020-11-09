У Ризі відзначили 5-річчя встановлення пам’ятника Шевченку

Відзначення 5-ї річниці встановлення в центрі Риги пам’ятника українському генію Т.Г.Шевченку відбулося в латвійській столиці минулої п’ятниці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Посол України в Латвії Олександр Міщенко у вітальному слові згадав низку меценатів та активістів, завдяки яким у центрі Риги постав пам’ятник Кобзарю: Миколу Павлюка, Володимира Станька, Марію, Семенову, Тетяну Лазду.

Український дипломат нагадав, що вже п’ять років цей пам’ятник є справжнім «місцем сили» української громади Латвії. Тут відзначаються урочисті події, сюди здійснюють офіційні візити українські делегації.

Голова Конгресу українців Латвії Микола Павлюк розповів про те, як виникла ідея встановлення монументу та яким був спільний шлях до реалізації цього важливого для української громади Латвії проєкту.

Українські пластуни в Латвії читали на заході вірші. Наприкінці заходу відбулося спільне фотографування та покладання квітів.

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Фото, відео: Олег Кудрін