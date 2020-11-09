В Анталії провели українські вечорниці

Українська громада в Анталії провела вечорниці з танцями та співом.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє ГО «Українська родина», яка виступила організатором зустрічі.

«Є у нашого народу чудова традиція – співати, танцювати й проводити вечорниці. Тому й ми, українці Анталії, вирішили не порушувати таких традицій і ненадовго повернутися в минуле», - написала голова спілки «Українська родина» Віта Михайлова.

Присутні на вечорницях танцювали, співали пісень, жартували, розповідали історії тощо.

На святі виступили гурт «Намисто» з Аланії, вокальна група «Слов'янки», хор української народної пісні «Берегиня» з Анталії.

Як повідомлялося, громадська організація «Українська родина» в Туреччині була заснована і зареєстрована у місті Анталія 2009 року за підтримки посольства України у Турецькій Республіці та почесного консульства України в Анталії. Голова - Віта Михайлова.

Організація надає підтримку співвітчизникам у вирішенні соціальних і юридичних проблем, допомагає адаптуватися до умов проживання, сприяє культурній і діловій співпраці між Україною і Туреччиною, а також займається розвитком української культури і мови. Читайте також: Українська діаспора розпочала міжнародну акцію "Подаруй дитині радість"

Фото: Vita Mykhaylova