Обрана до Конгресу США українка заявила, що пишається своїм корінням

Американська політикиня Вікторія Спартц, обрана на виборах 3 листопада у США до Палати представників Конгресу, заявила, що пишається приналежністю до іммігрантів та своїм українським корінням.

Як підкреслила конгресвумен в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода, саме іммігранти створили Сполучені Штати і поставили на чолі права людини на життя, свободу та процвітання, передає Укрінформ.

«Я пишають тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським коріння, яка представлятиме інтереси жителів Індіани у Палаті представників Конгресу США. Я приїхала до Сполучених Штатів 20 років тому, вмістивши всі свої речі в одну валізу. Важко працювала і не могла навіть уявити, що зрештою працюватиму в Сенаті штату Індіана, а згодом матиму честь потрапити до Конгресу США», – прокоментувала Спартц.

Политикиня додала: її історія життя доводить, що гасло про американську мрію досі працює.

«Я з нетерпінням чекаю, коли зможу зробити свій внесок, аби Сполучені Штати стали маяком свободи і надії для людей по всьому світу, а також популяризуватиму вільний ринок і верховенство права в країнах, що потерпають від корупції та утисків. Мої найтепліші побажання українцям», – додала конгресвумен.

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Як повідомлялося, Спартц народилася в місті Носівка Чернігівської області. У 2000 році вона переїхала до США, у 2006 році набула американського громадянства.

У 2017 році її обрали до Сенату штату Індіана.

На загальних виборах у Сполучених Штатах 3 листопада американці обирали президента і віцепрезидента, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату і 13 губернаторів штатів і територій.

Спартц була обрана до Палати представників США від 5 округу штату Індіана. Вона почне виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 2021 року, таким чином ставши першою етнічною українкою в Конгресі США.

У діаспорі в Сполучених Штатах відреагували на перемогу Спартц. Зокрема, з обранням до парламенту політикиню минулого тижня привітали в Українсько-американській координаційній раді (Ukrainian American Coordinating Council, UACC).

«Ми вітаємо Вікторію з перемогою і бажаємо натхненно та сумлінно захищати права всіх американців... і не забувати про Україну», - зазначається на Фейсбук-сторінці UACC - непартійної неприбуткової національної парасольової організації, що об'єднує багато українсько-американських організацій, представляючи інтереси понад 1 000 000 американців українського походження.