Картини двох українок демонструють на виставці витворів мистецтва в Японії
Укрінформ
Роботи художниць Христини Білецької та Діани Шевченко-Мачіди представлені на виставці витворів мистецтва іноземних митців, які проживають в регіоні Чюбу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Японсько-українська культурна асоціація (Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA) у Фейсбуці.
В асоціації зазначили, що «сьогодні мали змогу попасти на міжнародну виставку, де приймають участь дві наші талановиті художниці і виставляють свої чудові роботи», та побажали мисткиням успіхів і натхнення в роботі.
«Заходьте підтримати наших співвітчизниць!», - запросили в Японсько-українській культурній асоціації.
Фото: Diana Shevchenko-Machida, Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA