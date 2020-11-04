Картини двох українок демонструють на виставці витворів мистецтва в Японії

Роботи художниць Христини Білецької та Діани Шевченко-Мачіди представлені на виставці витворів мистецтва іноземних митців, які проживають в регіоні Чюбу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Японсько-українська культурна асоціація (Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA) у Фейсбуці.

В асоціації зазначили, що «сьогодні мали змогу попасти на міжнародну виставку, де приймають участь дві наші талановиті художниці і виставляють свої чудові роботи», та побажали мисткиням успіхів і натхнення в роботі.

«Заходьте підтримати наших співвітчизниць!», - запросили в Японсько-українській культурній асоціації.

Читайте також: Дні молодих українських талантів тривають у Чорногорії Як повідомляв Укрінформ, виставка витворів мистецтва іноземців, які проживають в регіоні Чюбу, проходитиме 3-8 листопада у Міжнародному нагойському центрі (Nagoya International Center, 4 поверх, виставкова зала 1-3). Вхід безкоштовний.

Фото: Diana Shevchenko-Machida, Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA