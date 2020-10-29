Картини двох українок покажуть на виставці витворів мистецтва в Японії

Картини двох українок покажуть на виставці витворів мистецтва в Японії

Укрінформ
В японсьому місті Наґоя в рамках виставки витворів мистецтва іноземців, які проживають в регіоні Чюбу, покажуть роботи двох українок.

Про це повідомляє Японсько-українська культурна асоціація (Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA) у Фейсбуці, передає Укрінформ. 

На виставці будуть представлені роботи Христини Білецької та Діани Шевченко-Мачіди.

Захід проходитиме 3-8 листопада у Міжнародному нагойському центрі (Nagoya International Center, 4 поверх, виставкова зала 1-3).

Вхід безкоштовний.

Фото: Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA/Facebook

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