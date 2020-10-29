Картини двох українок покажуть на виставці витворів мистецтва в Японії

В японсьому місті Наґоя в рамках виставки витворів мистецтва іноземців, які проживають в регіоні Чюбу, покажуть роботи двох українок.

Про це повідомляє Японсько-українська культурна асоціація (Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA) у Фейсбуці, передає Укрінформ. На виставці будуть представлені роботи Христини Білецької та Діани Шевченко-Мачіди. Захід проходитиме 3-8 листопада у Міжнародному нагойському центрі (Nagoya International Center, 4 поверх, виставкова зала 1-3). Вхід безкоштовний. Фото: Japanese Ukrainian Culture Association NPO JUCA/Facebook