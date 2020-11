Дні молодих українських талантів тривають у Чорногорії

Виставка робіт юних українських митців проходить у Подгориці в рамках Днів молодих українських талантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив співорганізатор заходу громадська організація ADRUM (Association for the Development of International Relations) в Фейсбуці.

Дні молодих українських талантів в Чорногорії стартували 2 листопада і триватимуть до 9 листопада в культурно-інформаційному центрі «Budo Tomovic» у столиці Чорногорії Подгориці. В рамках заходу представлена виставка юних українських художників Малюй.UA та концерт молодих українських артистів, зазначили на пресконференції з нагоди відкриття Днів.

Спікерами на заході виступили президентка Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко, очільниця посольства України в Чорногорії Наталія Фіялка, директор KIЦ «Budo Tomovic» Сніжана Буржан, голова журі Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA директорка Національного музею Чорногорії Анастасія Міранович, а також учасниці концерту - юні українські співачки Любов Гріценко, Софія Сальваріду, Даніела Дмітрієва та Софія Єгорова.

На виставці представлені 55 кращих робот Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA, що проводився впродовж двох місяців і зібрав твори юних українських художників з усієї України віком від 5 до 21 року. В рамках експозиції, серед інших, виставлені роботи дітей-сиріт, переселенців та дітей з місць біля лінії розмежування.

Зауважується, що юні митці показали надзвичайно цікаве бачення й чудову майстерність. У виконанні робіт використовувались різні техніки та матеріали: масло, акварель, гуаш, вугілля, пастель, олівці, туш, лінери, рапідографи, змішані техніки, планшет.

Переможців обирало поважне журі, що складалося з чорногорських митців та діячів культурної сфери, які були присутні на відкритті виставки ввечері - це відомі чорногорські художники Мірко Драгович, Матан Вуксевич, Ліліяна Колунджич, Хайдана Костич, педагог музеїв та галерей Подгориці Ваня Вукович. Вони поділилися своїми глибокими враженнями від талановитих работ українських дітей та молоді.

Як повідомлялося, проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії. Партнером Всеукраїнського художнього фестивалю МАЛЮЙ.UA виступив Національний музей Тараса Шевченка.

Фото: ADRUM - Association for the Development of International Relations/Фейсбук, montenegro.mfa.gov.ua