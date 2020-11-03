Український національний музей в Чикаго поповнився картинами художниці Христини Козюк

Молода українська художниця Христина Козюк, що мешкає в США, подарувала свої картини Українському національному музею в Чикаго

Як передає Укрінформ, про це повідомила кураторка музею Марія Климчак в Фейсбуці.

«На згадку про стіни, які першими в українському Чикаго рясніли барвами її виставки, про співпрацю з музеєм і приятельство з музейниками, Христина подарувала свої роботи. Так поповнюються фонди музею щирими подарунками від тих, у кого попереду ще багато виставок і визнань», - написала Климчак.

Мисткиню кураторка музею представила так: «Знайомтеся: Христина Козюк, молода українська художниця, яка встигла заявити про себе в США, Франції, а в Україні цьогоріч стала номінантом нагороди «Кращий художник», взявши участь у міжнародному пленері на Поділлі».

Як зазначила Климчак, Український національний музей у Чикаго «завжди підтримує талановитих мрійників, які розфарбовують цей світ дивовижними кольорами, даруючи позитивний настрій. Відтепер Христина житиме у сонячній Седоні, в Арізоні, залишаючи у «Місті вітрів» (Чикаго - ред.) частинку своєї любові».

Куратока музею подякувала художниці за співпрацю та побажала щасливої дороги та побуту на новому місці.

У свою чергу, мисткиня висловила вдячність за теплі слова і підтримку.

Христина Козюк народилася у м. Чортків. Навчалася в Національному Лісотехнічному Університеті України на факультеті дизайну, повідомлялося на сторінці Художнього музею м. Луцька, відділ ВКМ, в Фейсбуці.

У 2005 році р. дівчина переїхала до США. З 2012-го року вирішила присвятити своє життя мистецтву. У квітні 2017-го Христина Козюк виграла міжнародний грант, а з ним – перебування протягом місяця у Франції. Результатом цього стала поява низки творів малярства, натхненних французькою весною.

Нині її твори зберігаються у приватних колекціях Франції, Італії, Іспанії, Польщі, найбільше – у США.

Як зауважується, Христина Козюк є однією із тих, хто жертвує свої роботи або кошти з їх продажу на благочинність.

Зазначається, що у жовтні Художній музей м. Луцька отримав у подарунок твори знаної у світі українки, які після оформлення усієї необхідної документації поповнять музейну скарбницю образотворчого мистецтва.

Фото: Maria Klimchak