Діаспору запрошують на поетичні онлайн-читання за участі сучасних авторів

Онлайн-читання сучасної української поезії пройдуть 7 листопада в рамках щорічної конференції Асоціації слов'янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (ASEEES).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в Фейсбуці.

Читання стартують о 14:00 (північноамериканський східний час), або о 21:00 за Києвом.

У рамках заходу вірші читатимуть Оксана Луцишина, Оксана Максимчук, Ірина Шувалова, Остап Сливинський та Олександр Авербух. Модератор: Остап Кінь.

Організатором читань є український поет, перекладач та літературознавець Олександр Авербух.

Читання мовою оригіналу (українською) та сесія запитань-відповідей за участі авторів відбудуться онлайн на платформі Zoom із прямою трансляцією на сторінці заходу: https://utoronto.zoom.us/j/82712099783.

Усі охочі запрошуються до участі в події. Реєстрація не потрібна, участь безкоштовна.

ASEEES - це наукове товариство, яке займається просуванням знань про країни колишнього СРСР (включаючи Євразію) та Східну і Центральну Європу. Товариство підтримує викладання, дослідження та публікації, що стосуються народів та територій у цих регіонах.

Національний офіс ASEEES знаходиться в Університеті Піттсбурга (місто Піттсбург, штат Пенсильванія, США). Він займається питаннями членства, передплатою публікацій, NewsNet, а також організовує та координує такі програмні заходи, як щорічна конференція ASEEES.

Ця конференція є однією з основних видів діяльності товариства. Вона пропонує захоплюючий міжнародний форум, спрямований на підтримку постійної інтелектуальної життєздатності в цій сфері шляхом широкого обміну ідеями. Науковці, фахівці та студенти мають можливість досліджувати новітні дослідження та інформацію, беручи участь у дискусійних панелях та круглих столах з усіх дисциплін.

Щорічно з’їзд, який відвідує в середньому понад 2000 учасників, є чудовою можливістю для спілкування з колегами, видавцями та суміжними організаціями.

ASEEES (раніше AAASS) проводить свої конфеенції з 1964 року.

Фото: Alex Averbuch/Фейсбук