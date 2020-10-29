Дні молодих українських талантів стартують у Чорногорії

У Чорногорії 2 листопада у культурно-інформаційному центрі «Budo Tomovic» у Подгориці в рамках Днів молодих українських талантів пройде концерт молодих українських артистів.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Чорногорії.

На урочистому відкритті відбудеться концерт молодих українських артистів, в якому візьмуть участь Любов Гриценко, Даніела Дмитрієва, Софія Сальваріду, Софія Єгорова.

Любов Гриценко - 13 років, артистка школи естрадної майстерності і продюсерського центру «Talant Production». Володарка неймовірного тембру голосу, яка втілює образ самої України. Переможниця багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів, вона представляла Україну на знакових заходах в різних країнах світу.

Даніела Дмітрієва - 12 років, американка українського походження. З двох років дівчинка займається вокалом і танцями. Декілька років Даніела прожила в Лондоні, де вдосконалювала свої музичні та хореографічні здібності, а повернувшись до Києва, зробила новий крок у розвитку своїх талантів у школі естрадної майстерності і продюсерському центрі «Talant Production».

Софія Сальваріду - 13 років, народилася та багато років проживала в Греції, де брала участь у дипломатичних заходах, а в Україні виступала разом із найвідомішими артистами на головних майданчиках країни. Жодного фестивалю Софія не залишала без призового місця, її талант зробив її лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.

Софія Єгорова - 20-річна співачка і акторка. За її плечима понад 200 перемог на міжнародних конкурсах і фестивалях. Софія почала співати у 10 років, у 12 років взяла участь у своєму першому вокальному конкурсі, в 16 відбувся перший сольний концерт молодої співачки, а за останні два роки Софія виступала на найбільших концертних майданчиках Європи.

У концерті також візьмуть участь юні чорногорські артисти: Комнен Вукович, Яна Сєклоца, Анжела Стієпович, Дора Грбовіч, Івона Брнович.

Проєкт організований Асоціацією з розвитку міжнародних відносин ADRUM, STUDIORAR та KIC Budo Tomovic за підтримки Посольства України в Чорногорії.

